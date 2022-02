Nu reagerer rørt prins Charles

Lørdag udtalte dronning Elizabeth i forbindelse med sit platinjubilæum, at hun ønsker, at hendes svigerdatter, hertuginde Camilla, skal bære titlen som dronning, når prins Charles en dag bliver konge.

Det har siden vakt stor opsigt i en lang række internationale medier, og også herhjemme har nyheden løbet med overskrifterne.

Udmeldingen får konsekvenser for dronning Elizabeths søn prins Charles, der søndag eftermiddag for første gang har kommenteret nyheden om, at hans kone kan se frem til at kalde sig Queen Consort i stedet for Princess Consort.

'På denne historiske dag deler min kone og jeg lykønskningerne til Hendes Majestæt Dronningen over den bemærkelsesværdige bedrift at tjene dette land i 70 år. Dronningens hengivenhed til folkets velbefindende skaber stadig større beundring for hvert år, der går', lyder det i en skriftlig udtalelse fra prins Charles, der fortsætter med at hylde sin kone og sin mors valg om at ønske, at hun bliver tituleret Queen Consort.

Prins Charles er glad for, at dronning Elizabeth har vist hans hustru, Camilla, tillid. Foto: Chris Jackson/Ritzau Scanpix

'Vi er meget bevidste om den ære, som blev præsenteret som min mors ønske. Mens vi sammen har forsøgt at tjene og støtte Hendes Majestæt og kongerigets befolkning, har min elskede kone haft min stålfaste støtte igennem det hele', lyder det fra prins Charles i udtalelsen, der fortsætter:

'Året for dette hidtil usete platinjubilæum giver os alle en mulighed for at være sammen om at fejre dronningens virke, hvis eksempel vi vil følge i årene, der kommer', skriver prins Charles med henvisning til, hvordan han og hustruen Camilla vil styre det britiske monarki videre, når tiden er til det.

