Nu skal han efterforskes

Britiske prins Charles havnede i september sidste år i noget af en skandale, da flere medier kunne berette, at flere af hans stiftelser og fonde havde modtaget store donationer fra udenlandske rigmænd.

Som tak blev giverne hædret med en fornem britisk orden.

I medierne blev den britiske tronarving i den forbindelse beskyldt for at medvirke til at 'handle' med britiske ordner og statsborgerskab.

Sagen blev døbt 'Cash-for-Honours'.

Dengang meddelte politiet, at man 'ville se på sagen.' Og efter en flere måneder lang vurderingsproces har ordensmagten nu besluttet sig for at indlede en egentlig undersøgelse af sagen.

Det oplyser The Metropolitan Police på sin hjemmeside.

Et særligt undersøgelsesteam har stået for indsamling af oplysninger i sagen. Blandt andet tog betjentene kontakt til The Prince's Foundation, som har hjulpet med en række relevante dokumenter.

Disse dokumenter er nu blevet gennemgået sammen med andre eksisterende oplysninger, og konklusionen er altså blevet, at der skal gennemføres en egentlig undersøgelse af sagen.

The Metropolitan Police oplyser på hjemmesiden, at der hidtil ikke har været nogen anholdelser i sagen.

Da 'Cash-for-Honours'-gate begyndte at rulle, var Clarence House, prinsens kontor, hurtigt ude at forsikre om, at prinsen ikke havde kendskab til 'handlerne.'

- Prinsen af Wales har ikke kendskab til det påståede tilbud om æresudnævnelser eller britisk statsborgerskab baseret på donationer til hans velgørende formål, lød det fra Clarence House..