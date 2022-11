Ny bog afslører: Den beslutning fortryder Kong Charles

For øjnene af hele verden gennemlevede prins Harry og prins William en helt ubærlig sorg.

Nemlig tabet af deres mor, hvis kiste de blev tvunget til at gå bagved, da den blev fragtet igennem Londons gader i et begravelsesoptog til den royale begravelse tilbage i 1997.

Og netop den beslutning om, at de to prinser, der dengang var henholdsvis 12 og 15 år, skulle gå bag deres mors kiste, fortryder deres far, Kong Charles, angiveligt.

Kong Charles med prinsesse Diana tilbage i 1983. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg tror, at det hjemsøger ham (kong Charles, red), fordi det hjemsøger dem (prinserne Harry og William, red.), fortæller Christopher Andersen, der er forfatteren bag den nye biografi 'The King: The Life of Charles III', der udkommer i dag, tirsdag, til Us Weekly.

Han tilføjer videre, at han i bogen har skrevet, at han mener, det er en form for PTSD.

Et kongehus i splid

Det britiske kongehus har været præget af enorm splid. Blandt andet har prins Harry sammen med sin hustru, hertuginde Meghan valgt at træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Prins Harry og hertuginde Meghan blev gift i 2018. Senere valgte de at træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus. Foto: Ritzau Scanpix

Meghan har blandet andet før kritiseret det britiske kongehus for forskelsbehandling, og prins Harry har bogen 'Prince Harry – Spare' (Reserven på dansk), på trapperne.

I bogen får man blandt andet indblikket i, hvordan netop prins Harry oplevede den forfærdelige tid, hvor han og storebror prins William mistede deres mor, prinsesse Diana.