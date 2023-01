Ny Harry-afsløring: Gav Diana iskold melding

Prins Harrys kommende bog bærer titlen 'Reserven'.

Og noget tyder på, at det netop er sådan, Harry har følt sig hele livet:

Som en mindreværdig reserve i skyggen af brormand William, der en dag bliver konge, mens Harry altid vil være andetvalg - ja, i nyere tid faktisk kun nummer fem hvad angår tronfølgen qua fødslen af kronprins Williams tre børn.

Hvis han allerede som nyfødt havde kunnet forstå, hvad hans far, nuværende kong Charles, sagde på fødegangen, var ovenstående følelse næppe blevet mindre.

Arving og reserve

I bogen videregiver prins Harry således en noget følelseskold udtalelse, som hans far - ifølge Harry - skulle have givet til Harrys mor, nu afdøde prinsesse Diana, da hun lige havde født Harry.

En kommentar, som kunne tolkes som om, det ikke var af lyst, men derimod en slags pligt for prins Charles først at levere en tronfølger og siden en reserve.

Det skriver Page Six, der refererer fra et ekstrakt af Harrys eksplosive bog, som britiske The Guardian er kommet i besiddelse af.

Ifølge Harry fejrede farmand nemlig de vidunderlige nyheder om fødslen ved at sige følgende til prinsesse Diana:

- Nu har du givet mig en arving og en reserve - mit arbejde er afsluttet.

Der er allerede afsløret flere eksplosive lunser fra bogen om bl.a. kokainindtag og det antal mennesker, Harry under militærtjeneste har slået ihjel.

Kong Charles har pt. ikke kommenteret Harrys påstand.

Bogen udkommer 10. januar.

