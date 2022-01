Nye foruroligende detaljer: Havde over 50 bamser på sengen

I den nye dokumentar 'Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile' fortæller en sikkerhedsvagt, at prins Andrew havde 50-60 bamser på sin seng

Den nye dokumentar om prins Andrews forhold til Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein bringer nogle helt nye og bizarre detaljer frem.

En sikkerhedsvagt fortæller i dokumentaren, at prinsen havde 50-60 bamser på sin seng i det værelse, han brugte, når han var på besøg på Buckingham Palace.

Dokumentaren har fået titlen 'Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile', og her fortæller den tidligere sikkerhedsvagt Paul Page, som arbejdede på paladset i seks år, at prinsen blev sur, hvis ikke bamserne var placeret rigtigt på sengen.

Han havde sågar et lamineret billede, som viste, hvor på sengen bamserne skulle stå.

- Årsagen til det laminerede billede var, at hvis bamserne ikke blev stillet rigtigt tilbage af hushjælpen, ville han råbe og skrige og blive meget overfusende, fortæller sikkerhedsvagten ifølge Metro.

Kom og gik på slottet

Paul Page fortæller samtidig flere detaljer om, hvordan forholdet var mellem Ghislaine Maxwell og prins Andrew. Han husker det selv, som om han mødte hende første gang omkring 2001.

- På den måde, hun havde lov til at komme og gå på paladset, gå ind og ud, tænkte vi, at hun havde et intimt forhold med prins Andrew.

- En af mine kolleger kan huske en dag, hvor hun kom og gik fire gange på én dag fra morgen til aften - ind og ud, ind og ud...

Ghislaine Maxwell dannede i flere år par med milliardæren Jeffrey Epstein, som siden blev dømt for blandt andet sexhandel. Siden er jetsetteren Ghislaine Maxwell anklaget for at have hjulpet milliardæren i forbrydelserne.

Prins Andrew var angiveligt nær ven af parret, og han er også anklaget i en sag om overgreb mod kvinden Virginia Giuffre, som anklager ham for at have misbrugt hende seksuelt, da hun var blot 17 år gammel.

Dokumentaren udkom natten til onsdag dansk tid, og den efterlader flere nye spørgsmål, mener de britiske medier.