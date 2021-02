Nye roller: Det skal de nu

Den nu tidligere prins Harry og hertuginde Meghan besluttede for nylig at træde fuldstændig ud af det britiske kongehus.

Beslutningen har sat gang i spekulationerne om, hvordan de fremover vil udfylde rollerne som offentlige personer, og nu svarer parret selv.

Ifølge People har de nemlig ændret den beskrivelse, der som det første møder besøgende på deres hjemmeside, archewell.com.

'Velkommen til Archewell. Gennem vores non-profit arbejde såvel som vores kreative aktiviteter vil vi drive systemisk kulturel forandring på tværs af alle samfundslag, en medfølende handling ad gangen', skriver de om deres nye roller.

Harry og Meghan vil fortsat være i offentlighedens tjeneste. Foto: Ritzau Scanpix

Det er lidt over en uge siden, at Harry og Meghan meddelte, at de nu frasagde sig deres royale forpligtelser fuldstændigt.

Harry og Meghan bekræfter: Færdige som royale

'The duke og duchess of Sussex har bekræftet over for hendes majestæt dronningen, at de træder tilbage fra arbejdet i den royale familie, da det ikke er muligt at fortsætte med forpligtelserne sammen med et offentligt liv,' skrev det britiske hof i den forbindelse med tilføjelsen:

'Selvom alle er kede af deres beslutning, forbliver de en del af den elskede famillie.'

For mere end et år siden forlod de England, og Harry har over for tv-værten James Corden i hans program 'The Late Late Show with James Corden' for nylig sat ord på den beslutning.

Derfor forlod de England

- Uanset hvilke beslutninger, der træffes, vil jeg aldrig forlade dem helt (den kongelige familie, red.). Jeg vil altid bidrage. Mit liv er i offentlighedens tjeneste, så uanset hvor i verden jeg er, er det det samme, lød det fra Harry i programmet.

Harry og Meghan har sammen sønnen Archie, og de venter deres barn nummer to.