Nyt om indlagt kong Konstantin

Fredag kunne den græske version af CNN rapportere, at den 82-årige tidligere konge Konstantin

Ifølge CNN Greece har han fået et slagtilfælde, og lørdag morgen beskrives hans tilstand som kritisk men stabil.

Lørdag blev det så rapporteret, at hans og danske prinsesse Anne-Maries fem børn var hastet til hospitalet for at være ved hans side.

Og nu lyder den opløftende melding ifølge CNN så, at Konstantin er ude af intensiv.

Det er dog ikke til at sige, hvordan det ender, da den tidligere konge i mange år har haft helbreds- og luftvejsproblemer. Hans tilstand bliver ifølge CNN Greece stadig karakteriseret som 'alvorlig'.

Konstantin 2. af Grækenland er gift med danske dronning Anne-Marie, der er Dronning Margrethes søster.

Fra 1967 har de levet i eksil. Først i Rom og siden i England. De flyttede fra London og hjem til Grækenland i 2013.

Overalt i Europa er monarkierne i krise. Læs også: Kongehuse i flammer: Stripklubber, elefantjagt og kokain