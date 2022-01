Opsigtsvækkende detaljer: Sådan var forholdet til Ghislaine Maxwell

Prins Andrew er blevet rodet ud i en meget voldsom skandale, efter Virginia Giuffre har anlagt sag mod den britiske prins, som hun påstår at være blevet tvunget til at have sex med tre gange, da hun var blot 17 år og under indflydelse af Jeffrey Epstein.

Selvom den skandaleombruste britiske prins har afvist alle anklager og ihærdigt forsøgt at få stoppet sagen, er dette ikke lykkedes, hvorfor han for nyligt er blevet frataget sine militære og royale titler af dronningen.

Og nu ser det ud til, at endnu flere detaljer om prinsens involvering i Ghislaine Maxwell og Epstein-sagen vil se dagens lys.

Sent tirsdag aften dansk tid udkommer dokumentaren 'Ghislaine, prins Andrew og den pædofile' på britiske ITV, som sætter relationen mellem den britiske prins og jetsetteren Ghislaine Maxwell under kritisk lup.

Prins Andrew står anklaget i en sag om seksuelt overgreb på den dengang 17-årige Virginia Giuffre. Foto: Steve PArsons, Ben Gabbe/Ritzau Scanpix

De var mere end venner

De to skulle ifølge foromtalen af dokumentaren på ITV have mødt hinanden på University of Oxford som unge og angiveligt været venner, men dokumentaren sår tvivl om, hvorvidt de var mere end det.

Ifølge Paul Page, der arbejdede som sikkerhedsofficer på Buckingham Palace fra 1998 til 2004 og medvirker i dokumentaren, lå der mere bag Maxwell og prins Andrews forhold end blot et venskab.

Han mødte Ghislaine Maxwell første gang i 2001, men det er først nu, Page tager bladet fra munden og fortæller om sin oplevelse af hendes færden i de royale gemakker.

- Fra den måde, hun fik lov til at gå ind og ud af paladset efter behag, indså vi... mistænkte vi hende for, at hun kunne have haft et intimt forhold til prins Andrew, siger Paul Page i dokumentaren.

- En af mine kollegaer kunne huske, at hun kom ind på paladset fire gange på én dag fra morgen til aften - hun blev ved med at komme ind og ud, ind og ud, hævder han videre.

Prins Andrew med Virginia Roberts, som hun hed dengang, i 2001. På billedet ses også Ghislaine Maxwell. Foto: Ritzau Scanpix

En anden fremtrædende profil, som ifølge Daily Mail kommer til orde i dokumentaren, er den tidliger model 45-årige lady Victoria Hervey, der angiveligt har datet den britiske prins i en kort periode, ligesom hun har deltaget i mange af de fester, som Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell kom til.

- Jeffrey var virkelig frontmanden, og Ghislaine var medskyldig. Det var lidt ligesom Batman og Robin, og de var en duo. Jeg tror ikke, at Jeffrey kunne have gjort noget af det uden Ghislaine, fortæller hun ifølge Daily Mail i den kommende dokumentar.

Victoria Hervey fortæller i dokumentaren, at hun anser Ghislaine Maxwell som et offer. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Dokumentaren bliver sendt på ITV tirsdag aften klokken 21 britisk tid.

Ekstra Bladet følger sagen.