Overrasker: Kommenterer skilsmisserygter

Den seneste tid har der verseret rygter om, at der skulle være knas i forholdet imellem den svenske kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel, og at de skulle være på vej mod skilsmisse.

Rygterne er nu også nået til det svenske kongehus, og her har kronprinsesse Victoria og prins Daniel som konsekvens noget overraskende valgt at kommentere rygterne offentligt.

Det sker i et opslag på det svenske kongehus' officielle Instagram-profil.

'Det er kommet til vores kendskab, at der foregår omfattende, negativ rygtespredning angående vores private relation. Påstandene går på problemer i vores relation og en forestående skilsmisse', lyder det i opslaget, der fortsætter:

'Normalt kommenterer vi ikke rygter og spekulationer. Men for at værne om vores familie ønsker vi at klargøre en gang for alle, at de rygter, der lige nu spredes, ikke holder vand', lyder det i meddelelsen, der er underskrevet 'Victoria og Daniel'.

Kronprinsesse Victoria og prins Daniel har officielt været sammen siden 2002. I 2009 bekræftede de, at de var blevet forlovet, og i 2010 blev de gift.

Sammen har de datteren Estelle og sønnen Oscar.