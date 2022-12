Pinlig royal brøler: Foto har intet med dem at gøre

I traileren til dokumentarfilmen om prins Harry og Meghan Markle vises et billede af blodtørstige paparazzi-fotografer, og man får indtrykket af, at de jagter det royale par. Men billedet har slet ikke noget med parret at gøre

Der er skruet helt op for følelsespornoen i traileren til dokumentarfilmen om prins Harry og Meghan Markle, der får premiere torsdag.

Men måske er der skruet for meget op.

I hvert fald bliver der brugt et dramatisk billede af en kæmpe klump af paparazzi-fotografer, som tydeligvis jagter et foto. Man får indtrykket af, at det er det royale par, de jagter, mens prins Harry i en voice-over siger:

- Jeg blev nødt til at gøre alt, jeg kunne, for at beskytte min familie.

Men lige præcis disse fotografer skulle han nu ikke gøre meget for at beskytte familien fra. Billedet af fotograferne har nemlig slet ikke noget med parret at gøre, de stammer i stedet fra noget så udramatisk som premieren på en Harry Potter-film.

Det er dette dramatiske billeder, der slet ikke har noget med parret at gøre, men som bliver brugt i traileren til dokumentaren. Foto: PR-foto/Netflix

Billedet er helt tilbage fra 2011 - altså hele fem år før Harry og Meghan overhovedet mødte hinanden - og det er taget til et pressearrangement til premieren på 'Harry Potter og Dødsregalierne - Del 2' i London.

Årsagen til, at Netflix har brugt netop dette billede, er måske meget banal. Det er nemlig det allerførste billede, der dukker op i arkivet hos billedtjenesten Alamy, når man søger på ordet 'Paparazzi'.

Den dramatiske trailer viser også flere private billeder af parret - både i gråd og i glæde. Foto: Netflix

Hvorvidt prins Harry vidste, at Netflix havde valgt netop det billede, vides ikke.

Mediet The Sun har forsøgt at få en udtalelse fra Netflix, men de har ikke ønsket at komme med en kommentar til valget af billedet.

Dokumentaren udkommer torsdag på Netflix, og den ventes at komme med mange sprængfarlige emner i forhold til det britiske kongehus.