Prins Andrew skal svare på spørgsmål om overgreb i marts

Britiske prins Andrew skal til marts vidne i forbindelse med et søgsmål fra en kvinde ved navn Virginia Giuffre.

Det oplyser en kilde tæt på prinsen lørdag.

Giuffre har anklaget den britiske prins for overgreb og misbrug af hende i 2001, hvor hun var 17 år.

Hun var dengang angiveligt kontrolleret af den afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

- Vi gik med til frivilligt at fremstille hertugen i en vidneforklaring 10. marts. På trods af gentagne anmodninger har frøken Giuffre stadig ikke forpligtet sig til en dato eller sted for hendes vidneforklaring, siger kilden.

Prinsen har afvist anklagerne.

Ifølge den britiske avis The Daily Telegraph vil han afgive forklaring under ed i London.

Virginia Giuffre sagsøgte hertugen af York tilbage i august 2021.

Hans forbindelse til Jeffrey Epstein har skadet hans omdømme i offentligheden og anseelse i det britiske kongehus.

I januar mistede han sine militære titler og protektorroller.

I 2009 indgik Giuffre et forlig med Epstein, hvor hun modtog 500.000 dollar. Det svarer til godt 3,2 millioner kroner.

Prins Andrews advokater har hævdet, at Giuffre dengang frasagde sig retten til at sagsøge prinsen, da hun indgik forliget.

Den fortolkning blev dog i sidste måned afvist af en dommer i New York.

Dommer Lewis Kaplan har udtalt, at en retssag kan begynde mellem september og december i år.

Hvis Giuffre vinder retssagen, kan prinsen komme til at skulle betale hende en erstatningssum. Virginia Giuffre har bedt om et beløb, der ikke er nærmere angivet.

Meldingen om, at den 61-årige prins skal vidne, kommer forud for, at hans mor, dronning Elizabeth, kan markere en særlig milepæl.

Søndag kan den 95-årige monark fejre, at hun i 70 år har været dronning af Storbritannien.

Ud over prins Andrew har hun fået tre børn med sin afdøde mand, prins Philip: prinsesse Anne, prins Edward og prins Charles. Sidstnævnte skal arve tronen efter sin mor.