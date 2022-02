Prins Charles har fået corona

En dybt skuffet prins Charles er onsdag morgen blevet testet positiv for COVID-19.

Det oplyser det britiske kongehus.

På prinsens egen Twitter-profil oplyses det, at Charles efterfølgende er gået i selvisolation. Her udtrykkes der også dyb skuffelse over, at Charles må aflyse dagens aftaler i Winchester.

Det er anden gang, at 73-årige Charles er smittet. Første gang var i marts 2020, hvor han slap billigt.

Ifølge Daily Mail kommer nyheden blot et halvt døgn, efter Charles gnubbede skuldre med Storbritanniens indenrigsminister, Priti Patel, og finansminister, Rishi Sunak, under et større arrangement i Britisk-Asiatisk Fond med 350 deltagere på British Museum i London onsdag aften.

Prince Charles og den britiske finansminister, Rishi Sunak, onsdag aften i London. Foto: Ritzau Scanpix

Prinsen af Wales og hertuginde Camilla ses her sammen Storbritanniens indenrigsminister yderst til venstre samt finansministeren og hans kone. Billedet er taget onsdag. Foto: Ritzau Scanpix

Også Storbritanniens sundhedsminister var med til arrangementet, hvor prins Charles holdt hovedtalen foran de mange gæster. Charles grundlagde selv fonden tilbage i 2007.

Både Charles og Camilla er vaccinerede og har fået booster-stik. Ifølge Daily Mail har prinsen ikke været i kontakt med dronning Elizabeth i denne uge.