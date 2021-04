Prins Charles i tårer

Det var en tårevædet prins Charles, der torsdag formiddag var taget ud for at se på de mange blomster til ære for prins Philip

Et hav af blomster dækker i øjeblikket græsset uden for Marlborough House ved Buckingham Palace i London som en hyldest fra befolkningen til prins Philip, der døde 9. april.

Torsdag lagde prins Charles og hans hustru, Camilla, vejen forbi de mange blomster og hilsner til hans fars minde, og det så ud til at gøre indtryk.

Billeder fra parrets gåtur viser den 72-årige prins opløst i tårer over befolkningens gestus.

Prins Charles har ellers i offentligheden har været ganske fattet efter dødsfaldet, som han kommenterede på vegne af den kongelige familie foran den fremmødte britiske presse dagen derpå.

- Han var en højtelsket personlighed, som vi satte meget pris på, lød det i den forbindelse fra prinsen.

- Min kære far var en meget speciel person, og jeg tror, at han mest af alt ville have været forbløffet over reaktionen og de mange rørende ting, der er blevet sagt om ham.

- Med det synspunkt er vi, min familie, dybt taknemmelige for det. Det vil støtte os efter tabet og især i denne triste tid, fortsatte han.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Jeremy Selwyn / Ritzau Scanpix

Foto: Jeremy Selwyn / Ritzau Scanpix

Foto: Jeremy Selwyn / Ritzau Scanpix

Sov stille ind

Prins Philips officielle titel var hertug af Edinburgh, og han havde danske rødder som oldebarn af Christian 9.

Det britiske kongehus meddelte, at han sov stille ind 9. april.

'Det er med dyb sorg, at Hendes Majestæt Dronning Elizabeth meddeler, at hendes elskede mand, prins Philip, hertug af Edinburgh, sov stille ind i en alder af 99 år,' lød det i meddelelsen fra det britiske kongehus.

Kort før sin død blev han indlagt på hospitalet 16. februar efter at have følt sig utilpas. Han var indlagt på hospitalet omkring en måned, hvor han blandt andet var igennem en vellykket operation i forbindelse med hjerteproblemer.

Prins Philips begravelse finder sted lørdag eftermiddag, og herhjemme kan begivenheden følges på TV 2 fra klokken 13.

Den danske dronning Margrethe, som er kusine til prins Philip, vil også markere dagen ved at flage på halvt fra Amalienborg under begravelsen - en gestus, der har fået stor opmærksomhed i udlandet.