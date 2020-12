Prins Charles' julekort udsat for nethad

Da prins Charles og hertuginden af Cornwall, Camilla Bowles, onsdag offentliggjorde deres årlige julekort, var der nok ingen af dem, der havde forestillet sig, at et uskyldigt velmenende julekort ville være i stand til at få folk op i det røde felt.

Stor-serie under angreb

Men der er altså stadig mange mennesker, der aldrig vil glemme prinsesse Diana og betragter hende som deres helt egen 'dronning' eller 'prinsesse'. Derfor blev prins Charles og hans hustru, Camilla Bowles, udsat for noget, der minder meget om decideret nethad fra mange Instagram-brugere.

Charles og Camilla taler her med dronning Elizabeth. Foto: AP

Til julekortet, der var lagt ud på den officielle Instagram-side Clarencehouse, stod der følgende:

'Her er vores officielle julekort fra prinsen af Wales og hertuginden af Cornwall. Fotoet blev taget i haven til Birkhall i Skotland.'

I stedet for varme julehilsener, var der en Instagram--bruger, der henviste til den afdøde prinsesse Diana og skrev følgende:

'Hun er vores dronning'.

En anden skrev: 'Diana er altid i vores hjerter'.

En tredje skrev: 'Diana vil altid være hendes (Camillas) skygge'.

Der var også flere, der kort og godt skrev enten 'Diana' eller 'Diana-team'.

En ørred

En Instagram-bruger blev også meget personlig og skrev følgende:

'Camilla ligner som altid en ørred'.

En anden skrev:

'Det ser ud som om, der er to mænd på billedet. Hertuginden er dårlig klædt på. Hun ligner en lastbilchauffør.'

En bruger var dog mere diplomatisk og skrev: 'Det er smukt. Men Diana vil altid være den bedste prinsesse'.

Det skal dog lige siges, at langt de fleste kommentarer var ganske positive overfor prins Charles og hertuginden af Cornwall.

En bruger skrev: 'Et smukt billede af et vidunderligt par.'