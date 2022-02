Prins dropper forlovelsen

Der bliver alligevel ikke noget royalt bryllup i Luxemburg.

I en officiel meddelelse fra Cour Grand-Ducale fortæller hoffet, at prins Louis har valgt at afbryde sin forlovelse til advokaten Scarlett-Lauren Sirgue.

'Vi har besluttet ikke at fortsætte vores romantiske forhold. Vi er stadig meget tætte som venner', lyder det.

Derudover skriver parret i meddelelsen, at de under forberedelserne til deres ægteskab opdagede, at deres syn på livet var for forskellige.

Prins Louis forældre Henri og Maria Teresa af Luxemburg har udtalt, at de er tilfredse med den modne måde, parret har håndteret situationen.

Prins Louis har talt med det franske magasin Point de Vue om beslutningen.

- Vi kommer ikke til at blive gift. Men der var ingen problemer eller skygger i vores forhold. Vi havde bare meget forskellige holdninger, og det var det, der ledte til denne beslutning.

Parret annoncerede deres forlovelse i april 2021.

Prinsen har tidligere været gift fra 2016 til 2019.