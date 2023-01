Prins Harry afslører: Sniffede kokain som teenager

10. januar udkommer prins Harrys nye erindringsbog, men allerede nu har prinsen løftet sløret for noget af det, der står i bogen.

I et nyligt interview med ITV har prinsen fortalt, at han savner sin far, kong Charles og sin storebror, prins William.

Noget tyder dog på, at prins Harry ikke ligefrem skal satse på forsoning med sin storebror lige foreløbig. Det er nemlig også kommet frem, at prins Harry i bogen beskriver et skænderi med sin storebror, hvor sidstnævnte angiveligt slog ham i gulvet.

Men afsløringerne stopper ikke her. For nu er der kommet nyt frem.

Ifølge Sky News beretter prins Harry i bogen, at han har sniffet kokain som 17-årig.

'Selvfølgelig har jeg taget kokain på det tidspunkt. Hjemme hos nogen, under en jagtweekend blev jeg tilbudt en linje, og siden da har jeg taget noget mere', skriver prinsen i bogen ifølge mediet og fortsætter:

'Det var ikke særligt sjovt, og det fik mig ikke til at føle mig særlig glad, som det ser ud til ske for andre, men det fik mig til at føle mig anerledes. Og det var mit hovedmål. At føle at være anderledes'.

Prins Harry anklager sin storebror for et fysisk angreb. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Ballade mellem brødrene

I samme bog sætter prins Harry angiveligt ord på den konfrontation med prins William, der ifølge førstnævnte udviklede sig fysisk.

Prins Harry hævder nemlig, at prins William gik fysisk til angreb på ham, efter en konfrontation der skulle være sket i hjemmet hos prins Harry i London i 2019.

Ifølge Harry kaldte William hertuginde Meghan, som er Harrys hustru, for 'besværlig, uhøflig og ubehagelig.'

Situationen eskalerede angiveligt, og Harry skriver i sin bog, at prins William 'greb mig i kraven, ødelagde min halskæde og slog mig i gulvet'.

Prins Harry hævder videre, at angrebet medførte, at han fik synlige skader på ryggen.

