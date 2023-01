Prins Harry afslører: Vil have sin far og storebror tilbage

I et nyt interview fortæller prins Harry, at han savner sin far, kong Charles og sin storebror, prins William

Reserven.

Det er titlen på prins Harrys erindringsbog, der udkommer 10. januar. Men allerede nu løfter prinsen lidt af sløret for, hvad der står i bogen, der ellers har været omgærdet af stor mystik.

Det sker i et interview med ITV, der er gengivet af medier som Sky News og Metro.

- Jeg vil gerne have min far tilbage. Og jeg vil gerne have min bror tilbage, siger prins Harry i interviewet og tilføjer, at 'det ikke behøvede at være sådan her.'

Ydermere kommer prinsen ind på, at han 'ønsker en familie og ikke en institution'.

Prins Harry fortæller i et nyt interview, at han gerne vil have sin storebror, prins William, tilbage. Foto: Ritzau Scanpix

Netflix-dokumentar

Prins Harrys bog 'Reserven', der på engelsk har titlen 'Spare', udkommer kort efter afslutningen på hans og hertuginde Meghans dokumentar på Netflix om Harry og Meghan Markles forhold og dettes påvirkning på det britiske kongehus.

En dokumentar der skulle have været sprængfarlig, men i stedet har en lang række seere været efter den på sociale medier , hvor den er blevet kaldt 'kedelig', og Ekstra Bladet kunne da også ved selvsyn konstatere, at der ikke er mange nyheder at hente i den stort anlagte dokumentarseries tre første afsnit.

Dokumentaren er baseret på interviews med Harry og Meghan, deres venner og familie samt arkivmateriale, fokuserer i stedet på den rosenrøde historie om, hvordan de mødte hinanden gennem en fælles ven på Instagram, og på den opvækst, der har præget dem hver især.

Meghan fortæller desuden mere om den racisme, hun har været udsat for i løbet af sit liv, og som hun også tidligere har fortalt, at hun fik at føle fra medlemmer af kongehuset, da hun og Harry ventede deres første barn, Archie.