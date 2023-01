Prins Harry afvist: Måtte ikke sige farvel til døende dronning

Prins Harry nåede ikke at sige farvel til dronning Elizabeth, fordi kongefamilien ikke ville have ham med på deres privatfly fra London til Skotland. Det fortæller Harry i to helt nye interviews

Da det britiske kongehus 8. september kunne fortælle, at dronning Elizabeth II var død, og at hun havde været omringet af sine børn og børnebørn til det sidste, var der én person, som ikke var med.

Prins Harry.

Han ankom til slottet to timer efter hendes død, fordi familien ifølge prinsen ikke ville have ham med på deres privatfly fra London til slottet Balmoral i Skotland.

Det fortæller Harry i to interviews med britiske ITV og amerikanske '60 Minutes', der blev sendt natten til mandag dansk tid, og som kommer i kølvandet på hans skandaleombruste bog 'Spare'.

Fløj uden Harry

I interviewet med Anderson Cooper fortæller prins Harry, at han tidligere på dagen for dronningens død havde skrevet til sin bror, prins William, fordi han vidste, at deres farmor var meget syg.

- Jeg spurgte min bror, 'hvad er jeres planer? Hvordan kommer du og Kate derop?', fortæller han.

Han fik aldrig dog svar på, hvad der skulle ske.

- Et par timer senere hoppede alle mine familiemedlemmer på et fly sammen. Et fly med 12, 14 eller måske 16 pladser, fortæller prins Harry.

Du var ikke inviteret med på det fly, spørger værten.

- Jeg var ikke inviteret.

Afviste Meghan

I bogen 'Spare', der udkommer 10. januar, afslører prins Harry ifølge flere britiske medier, at hans far, kong Charles, forbød hans hustru, Meghan, at nærme sig slottet i dronningens sidste timer.

Det ville være 'upassende', hvis hun dukkede op, skriver Harry.

Det britiske kongehus har endnu ikke kommenteret prins Harrys anklager.