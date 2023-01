Prins Harry: - Det er den farligste løgn

Britiske aviser og flere tidligere og nuværende militærpersoner har kritiseret prins Harry for at fortælle, at han dræbte 25 talibanere, da han gjorde tjeneste i Afghanistan.

Men spørger man prinsen, har pressen fordrejet hans ord for at kunne tage hans afsløring ud af kontekst.

Det siger han i det amerikanske talkshow 'The Late Show with Stephen Colbert'.

- Den farligste løgn er uden tvivl, at jeg på en eller anden måde pralede med antallet af mennesker, som jeg dræbte i Afghanistan.

- Jeg traf en beslutning om at dele det. For efter at have brugt næsten to årtier på at arbejde med veteraner fra hele verden, tror jeg, at det vigtigste er at være ærlig og være i stand til at give plads til, at andre kan dele deres oplevelser uden skam, siger prins Harry i talkshowet.

Den 38-årige prins fortæller også, at de sidste par dage har været 'sårende' og 'udfordrende'.

Det er i hans nye bog, 'Spare', at han har valgt at fortælle om, hvor mange talibanere han dræbte i Afghanistan.

Bogen, der på dansk hedder 'Reserven', udkom tirsdag, men inden da var der allerede kommet flere passager frem i pressen. Det gjaldt for eksempel fortællingen om Afghanistan.

Viser den frem

Prins Harry beskylder også sin bror - kronprins William - for at have overfaldet ham i forbindelse med en kontrovers om Harrys hustru, hertuginde Meghan.

'Reserven' er blevet yderst populær. Ifølge forlæggeren er den Storbritanniens hurtigst sælgende faglitterære bog nogensinde.

På den første dag blev der solgt knap 1,5 millioner eksemplarer i USA, Canada og Storbritannien.

Prins Harry og hertuginde Meghan trak sig i 2020 tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

De er flyttet til Californien i USA, hvor de i dag bor med sønnen Archie på tre år og deres etårige datter, Lilibet.

