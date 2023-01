Prins Harry forsvarer sig i interview efter skandaleombrust bog

Søndag klokken 22 dansk tid vil britiske tv-seere kunne se prins Harry forsvare nogle af de sager, der allerede er kommet frem i prinsens bog, 'Spare', selv om den først officielt udkommer tirsdag den 10. januar.

Bogen, der på dansk kommer til at hedde 'Reserven', udkom ved en fejl i Spanien. Derfor er der allerede kommet flere kontroversielle passager frem i pressen.

Blandt andet skulle prins Harry ifølge bogen have skudt 25 mennesker, da han var soldat i Afghanistan.

Han tog kokain, da han var 17 år, og han mistede sin mødom til en ældre kvinde bag en pub.

Interviewet søndag aften bliver sendt på den britiske kanal ITV.

Mange tv-kanaler rundt om i verden har imidlertid allerede købt rettighederne til det.

Her i Danmark kom det lørdag frem, at TV 2 har sikret sig rettighederne til interviewet, og at det kan ses på kanalen mandag.

Den 38-årige prins Harry beskylder i bogen sin bror - kronprins William - for at have angrebet ham i forbindelse med en kontrovers om Harrys kone, Meghan.

I et klip fra interviewet lyder det fra prins Harry, at han gerne vil forsones med sin bror.

- Jeg vil gerne have forsoning. Men først vil jeg have, at der bliver taget ansvar, lyder det fra prinsen, der mener, at William så rødt under episoden.

Også deres mors død fylder i interviewet.

Prins Harry fortæller i interviewet, at han kun græd én gang efter Dianas død, og at han følte sig skyldig over ikke at kunne udvise sorg over for de mange andre sørgende mennesker, han mødte.

Også tiden op til, at han og Meghan brød med kongehuset, bliver nævnt. Prins Harry mener blandt andet, at kongefamilien plantede negative historier om ham og hans kone i medierne.

Søndag lyder det i britiske medier, at både Kong Charles III og kronprins William er dybt såret over anklagerne mod dem.

Det forlyder samtidig, at kongen gerne vil forsones med sin søn, uden at det dog er meldt ud officielt.

Den 8. januar bekendtgjorde Harry og Meghan, at de ikke længere ville være en officiel del af kongefamilien, at de delvist ville flytte til USA. Desuden ville de blive økonomisk uafhængige af kongehuset.

Episoden blev døbt 'Megxit' i de britiske medier.

Siden da har parret blandt andet fortalt om, hvordan det britiske kongehus skulle have udtrykt bekymring om, hvilken farve Harry og Meghans børn ville få, fordi Meghans mor er sort.