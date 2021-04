'Min farfar var en mand af ære og en mand med god humor'.

Sådan lyder de indledende ord fra prins Harry, der netop har offentliggjort en udtalelse i forbindelse med sin farfar, prins Philips død.

Det sker ganske kort tid efter, at hans storebror, prins William, ligeledes har offentliggjort en officiel udtalelse om tabet af prins Philip.

'Han var helt sig selv (...), og han kunne få alles opmærksomhed i et rum på grund af sin charme - og også fordi, man aldrig vidste, hvad han ville sige som det næste, lyder det fra prins Harry i udtalelsen.

Prins Harry fortæller videre, at prins Philip vil blive husket for mange ting - for at være hertug, dronningens følgesvend og som en god mand, men mest af alt vil prins Harry huske ham som 'farfar'.

'For mig, ligesom for mange af jer andre, der har mistet en, I elsker, eller en bedsteforælder, var han farfar. Grillmesteren, mesteren af jokes og fræk til det sidste', lyder det videre.

Prins Philip blev 99 år. Foto: Steve Parsons/Ritzau Scanpix

I udtalelsen lægger prins Harry også vægt på, at prins Philip har været en stor støtte for dronning Elizabeth igennem årene.

'Han har været en klippe for Majestæten, dronning Elizabeth, med en betingelsesløs hengivenhed, han har været ved hendes side igennem 73 års ægteskab, og imens jeg kunne fortsætte, så ved jeg, at han med en øl i sine hænder ville sige 'Åh, kom nu videre', lyder det fra prins Harry, inden han afslutter:

'Så med det, farfar - tak for din service, din dedikation til bedstemor, og fordi du altid har været dig selv. Du vil blive savnet meget, men altid husket - af nationen og af verden. Meghan, Archie og jeg (ligesom din kommende oldedatter) vil altid have en speciel plads til dig i vores hjerter', lyder det.

Opdateres...