Prins Harry kæmper videre: Vil have politibeskyttelse

Prins Harry har fået medvind i sin kamp for at få anket en afgørelse fra det britiske indenrigsministerium, som har sagt, at han ikke har krav på politibeskyttelse, når han er i Storbritannien - heller ikke hvis han selv dækker udgifterne.

Prinsen flyttede for to år siden til USA sammen med sin hustru Meghan.

Det nationale nyhedsbureau PA Media i Storbritannien skriver, at prinsen har fået grønt lys til at fortsætte en ankesag mod indenrigsministeriet ved landsretten.

Prins Harry bestrider ministeriets afgørelse om, at han ikke længere har ret til politibeskyttelse, når han er på besøg i Storbritannien - også selv om han betaler for det selv.

Beslutningen blev truffet først i 2020 af en særlig komité, som tager sig af beskyttelse af kongelige og offentlige personer.

En dommer ved den britiske High Court, som svarer til landsretten i Danmark, gav fredag tilladelse til, at en del af prinsens anke skal behandles juridisk igen, oplyser PA.

- Anken er delvist godkendt og delvist afvist, hedder i en udtalelse fra dommeren ifølge PA.

Tidligere i denne måned sagde advokater for prins Harry, der er dronning Elizabeths barnebarn, at den royale husholdning ikke burde have været omfattet af beslutningen, om ikke at yde ham beskyttelse under ophold i landet.

Den 37-årige Harry og hans 40-årige hustru er blevet kritiseret af britiske tabloidmedier for ikke at deltage i mindehøjtideligheden for prins Philip i marts i Westminster Abbey.

Prins Phillip, der var gift med dronningen i 73 år, døde i april sidste år kun få uger før sin 100 års fødselsdag.

Parrets manglende deltagelse ved mindehøjtideligheden fulgte i kølvandet på en stridighed med den britiske regering om politibeskyttelse.

Prins Harry har sagsøgt regeringen, efter at indenrigsministeriet besluttede, at parret og deres to børn ikke har ret til hverken selvbetalt eller skattebetalt politibeskyttelse, når de er i Storbritannien.

I forbindelse med beslutningen henviste ministeriet til, at prinsen i 2020 frasagde sig sine royale titler.