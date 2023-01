Prins Harry kørte gennem dødstunnel med høj fart

11 år efter Dianas død besluttede prins Harry sig for at besøge gerningsstedet i Paris og køre gennem tunnellen med samme fart som den forulykkede bil

I årevis nægtede prins Harry at tro på, at hans mor, prinsesse Diana, var død, efter at hun i 1997 mistede livet i en bilulykke i Paris.

Harry var kun 12 år, da hans mor blev dræbt, og i de efterfølgende år klyngede han sig til håbet om, at hun måske havde opdigtet sin egen død for at slippe ud af et liv i mediernes søgelys.

Det fortæller Harry i to interviews med britiske ITV og amerikanske '60 Minutes', der blev sendt natten til mandag dansk tid, og som kommer i kølvandet på hans skandaleombruste bog, 'Spare'.

- Jeg havde et enormt stort håb (om at hun var i live, red.), siger prins Harry i interviewet.

- I meget lang tid nægtede jeg at acceptere, at hun var ... at hun var væk. En del af mig, du ved, hun ville aldrig gøre det mod os, men måske var det en del af en plan. Jeg troede i lang tid, at hun bare ville være væk i noget tid og så komme tilbage og hente os, og så ville vi alle være sammen.

Så billeder af døende mor

Her fortæller prins Harry, at han fik sin privatsekretær til at vise billeder af gerningsstedet.

- Som et bevis på at hun var i bilen. Et bevis på, at hun var kvæstet. Og et bevis på, at de selvsamme paparazzifotografer, der jagtede hende ind i tunnellen, også var dem, der tog billeder af hende liggende halvdød på bagsædet af bilen.

- Alt, hvad jeg så, var min mors baghoved. Der var andre mere grusomme billeder, men jeg er for altid taknemmelig for, at han (privatsekretæren, red.) nægtede at pådrage mig den smerte at se resten af billederne. For det er den slags, der bliver i dit hoved for altid, siger prins Harry i interviewet.

Prinsesse Diana mistede livet i en bilulykke i Paris 31. august 1997.

Chaufføren var påvirket og kørte med over 100 kilometer i timen gennem byens gader for at undslippe de paparazzifotografer, der var lige i hælene på dem.

Det fik fatale følger i en tunnel i det centrale Paris, hvor bilen forulykkede. Ulykken kostede chaufføren, den egyptiske milliardær Dodi al-Fayed og Diana livet.

Kørte gennem dødstunnel

11 år efter morens død besluttede prins Harry sig for selv at besøge gerningsstedet.

Her bad han sin chauffør om at køre gennem tunnellen med samme fart, som bilen med Diana i havde kørt, da den forulykkede.

- Jeg ville se, om det var muligt at køre med samme fart, som Henri Paul (chaufføren, red.) havde. Jeg havde brug for at gentage det og køre samme rute, fortæller Harry i '60 Minutes'-interviewet med Anderson Cooper.

Her afslører han også, at han senere vendte tilbage til gerningsstedet og kørte samme rute med sin bror, prins William.

