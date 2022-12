Prins Harry: - Min bror råbte og skreg ad mig

Bølgerne gik angiveligt højt, da prins Harry og hustruen Meghan for knap tre år siden fremlagde deres planer om at flytte til udlandet.

Det kommer torsdag frem i en Netflix-dokumentar om parret.

Harry beskriver et familiemøde i januar 2020, hvor blandt andre prins William og prins Charles, der siden er blevet konge, deltog.

- Det var skræmmende, at min bror råbte og skreg ad mig, min far (kong Charles, red.) sagde ting, der simpelthen ikke passede, og min farmor sad bare stille og så til, siger Harry.

Dokumentaren, der hedder 'Harry & Meghan', har været imødeset. De første tre afsnit udkom i sidste uge, og torsdag er de sidste tre afsnit kommet.

Forholdet mellem de to prinser er ikke altid lige rosenrødt. Foto: Caitlin Ochs/Ritzau Scanpix

Mens der i første halvdel primært blev rettet kritik mod medier og personer uden for kongehuset, så går sidste halvdel mere i kødet på selve det britiske kongehus. Det skriver flere medier, der har set serien.

Ved det skelsættende familiemøde i januar foreslog Harry angiveligt, at han og Meghan kunne være 'halvt inde og halvt ude' af den kongelige familie.

- Men det stod meget hurtigt meget klart, at det ønske ikke ville blive diskuteret eller debatteret, siger Harry i dokumentaren.

Han kritiserer også kongehusets presseafdeling for 'konstante briefinger', hvor medlemmer af kongehuset blev spillet ud mod hinanden.

- Det er et beskidt spil. Der er læk, men der bliver også plantet historier.

- William og jeg har begge set, hvad der skete på vores fars kontor, og vi havde lavet en aftale om, at det aldrig skulle ske igen, siger Harry med henvisning til især pressens behandling af prinsesse Diana.

- At jeg så kunne se, at min brors kontor kopierede netop den tilgang, som vi lovede hinanden aldrig at bruge, det var hjerteskærende.

De første tre afsnit af dokumentaren er den seneste uge blevet set i flere timer end nogen anden dokumentar i Netflix' historie.