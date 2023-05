Prins Harry og hertuginde Meghan jagtet af pressefotograf

Prins Harry og hertuginde Meghan har ifølge prins Harrys talsperson været involveret i en biljagt, som kunne være endt katastrofalt.

Det skriver Sky News.

Ifølge mediet blev parret jagtet af en paparazzifotograf efter at have deltaget i en prisuddeling i New York tirsdag.

'Denne ubarmhjertige jagt, som varede i mere end to timer, resulterede i, at bilerne flere gange var tæt på at kollidere med andre billister på vejen, fodgængere og to politibetjente', siger talspersonen ifølge Sky News.

Det royale par deltog i prisuddelingen Woman of Vision, hvor hertuginde Meghan blev tildelt en pris for sin indsats med at opmuntre kvinder til at kæmpe for ligestilling.

Meghan modtog en pris til Woman of Vision-prisuddelingen tirsdag. Foto: Kevin Mazur/Getty Images

Det er første gang, de har vist sig offentligt, siden prins Harrys far, kong Charles, blev kronet i London tidligere på måneden.

Her tiltrak prins Harry sig en stor del af opmærksomheden på grund af sit yderst korte visit i hjemlandet. Mere præcist var der tale om ganske få timer, inden han fløj retur til Los Angeles for at fejre sin søn Archies fødselsdag.

Tirsdag udkom prins Harrys hans længe ventede personlige erindringsbog, 'Reserven', og den er spækket med afsløringerne om alt fra sex og stoffer til mord og intriger.

Døde i trafikulykke

Prins Harry er søn af kong Charles og afdøde prinsesse Diana, som i 1997 mistede livet som følge af en tragisk bilulykke efter at være blevet jagtet af netop paparazzifotografer gennem gaderne i Paris.

Daværende prins Charles og prinsesse Diana var året inden hendes død blevet skilt.

Prins Harry, som var 12 år, da hans mor døde, har tidligere i forbindelse med udgivelsen af hans meget omtalte biografi, 'Spare', i et interview fortalt, at han i lang tid ikke ønskede at indse, at hun var død.

Derfor har han tidligere kørt netop den rute i Paris, som endte så fatalt for prinsesse Diana, og også bedt sin privatsekretær om at vise ham billeder af bilen.

- Som et bevis på, at hun var i bilen. Et bevis på, at hun var kvæstet. Og et bevis på, at de selvsamme paparazzifotografer, der jagtede hende ind i tunnellen, også var dem, der tog billeder af hende liggende halvdød på bagsædet af bilen.

- Alt, hvad jeg så, var min mors baghoved. Der var andre mere grusomme billeder, men jeg er for altid taknemmelig for, at han (privatsekretæren, red.) nægtede at pådrage mig den smerte at se resten af billederne. For det er den slags, der bliver i dit hoved for altid, sagde prins Harry tidligere på året i et interview.