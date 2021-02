Prins Harry overrasker: Pludselig var han der

Prins Harry har været ude og have noget corona-venlig sjov uden hustruen Meghan Markle.

Det skriver People.

I fredags blev prinsen nemlig set på en dobbeltdækkerbus sammen med et tv-hold og talkshow-værten James Corden.



De to har sammen lavet optagelser til det superpopulære indslag 'Carpool Karaoke' på James Cordens show, 'The Late Late Show with James Corden'.

James Corden og prinsen har længe været gode venner, og tv-værten var til stede ved Meghan Markle og prins Harrys bryllup i 2018.

Prinsen og Meghan Markle har, siden de lavede deres royale exit og flyttede til USA, ikke været bange for at træde ud i det offentlige søgelys.

Meghan Markle har siden deres exit blandt andet indgået et samarbejde med Disney og er den fortællende stemme på filmen 'Elephant'.

Parret er også hoppet på podcast-trenden i et samarbejde med Spotify og udgav i december det første afsnit af 'Archewell Audio' - en podcast opkaldt efter deres etårige søn, Archie.

Harry og Meghan blev allerede kort efter deres farvel til Kongehuset svinet til for at komme med politiske budskaber.

