Prins Harry risikerer udvisning fra USA efter afsløringer

Prins Harrys egne afsløringer i den skandaleombruste bog 'Spare', kan ramme ham og hans familie som en boomerang på en måde, han formentlig ikke havde set komme.

Han risikerer nemlig at blive smidt ud af USA.

Det skriver flere britiske medier efter et interview med Harry, der blev sendt sent søndag aften på den britiske kanal ITV.

I bogen og i tv-interviewet fortæller prins Harry, at han flere gange har taget euforiserende og psykedeliske stoffer.

Prins Harry forsvarer sig i interview efter skandaleombrust bog

Han nævner konkret, at han har taget svampe til en fest i Hollywood, at han røg en joint efter sin første date med Meghan Markle, og at han har taget kokain flere gange - første gang som 17-årig.

Og det er fy-fy, hvis man skal ind i USA.

Derudover har han taget psykedeliske stoffer som ayahuasca som 'eksperimenterende behandling' for at bearbejde tabet af sin mor. Det fortæller prins Harry i et interview med '60 Minutes' med Anderson Cooper natten til mandag dansk tid.

Ayahuasca er en slags te, der bruges af shamaner for at komme ind i en trance.

Forlod kongehuset

For at kunne rejse ind i USA skal visumansøgere svare på spørgsmål om, hvorvidt man er tidligere straffet og/eller har en historisk med stoffer.

Er svaret ja, som prins Harrys, vil det højst sandsynligt ende med et 'AFVIST'-stempel i passet. Det vurderer flere eksperter overfor The Sunday Times og The Telegraph.

Prins Harry flyttede med sin familie til Californien i USA i 2020. Samtidig fortalte Harry og Meghan, at de ikke længere ville være en officiel del af den britiske kongefamilie.

Harry og Meghan har boet i Californien siden 2020. Foto: Ritzau Scanpix

Det er uvist, om han i sin visumansøgning dengang oplyste om sit tidligere forbrug af stoffer.

Hvis ikke - og han dermed har løjet - risikerer han at få myndighederne på nakken og blive smidt ud af landet, skriver mediet.

- Han er blevet spurgt til det, og hvis han har svaret sandt, burde hans visumansøgning være blevet afvist, udtaler professor Alberto Benítez, direktør for George Washington University's immigrationsafdeling til The Telegraph.

Forskelsbehandling

Visumansøgningerne bliver dog vurderet fra person til person, så han kan have fået grønt lys af myndighederne, selvom de har kendt til hans fortid, understreger Benítez.

Det skyldes ene og alene, at han er prins.

- Hvis han ikke var prins Harry, men 'Fred Jones' og han havde den her historik, ville han have været i langt større problemer, og jeg er overbevist om, at han ville få afvist sin visumansøgning, vurderer Alberto Benítez.

USA's udenrigsministerium har afvist at kommentere sagen overfor de britiske medier.

