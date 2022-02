Prins Harry sagsøger britisk regering

Når prins Harry, hertuginde Meghan og deres to børn rejser til Storbritannien, skal de have beskyttelse af det britiske politi under besøget.

Det mener prins Harry, der nu har sagsøgt den britiske regering.

Det skriver nyhedsbureauet AFP og avisen The Guardian.

Den britiske prins, der bor i USA med sin hustru og børnene Archie og Lili, kan stadig komme på besøg i Storbritannien, men han har ikke længere ret til at få skattebetalt politibeskyttelse undervejs - heller ikke hvis han selv betaler for det.

Det har landets indenrigsministerium bestemt, og det er altså det, prins Harry er blevet sur over og sagsøger regeringen for.

Frasagde sig titel og apanage

I forbindelse med beslutningen har ministeriet henvist til, at prinsen i 2020 frasagde sig sin kongelige titel og apanage.

Det gjorde han, kort inden han og familien flyttede fra Storbritannien til USA.

Shaheed Fatima, der er advokat for prinsen, har fredag i en ret i London sagt, at sagen handler om, at prins Harry 'ikke føler sig tryg, når han er i Storbritannien'.

Hun gør dog klart, at Storbritannien altid vil være prinsens hjem.

Advokaten Robert Palmer, der repræsenterer ministeriet i sagen, har kaldt prinsens tilbud om selv at betale for irrelevant.

- Personlig sikkerhedsbeskyttelse af politiet er ikke muligt på en privat-finansieret basis, siger han i en skriftlig udtalelse til retten ifølge AFP.