Prins Harrys bog indsmurt i blod: Solgt for flere tusinde kroner

Normalt kan du få fingrene i et eksemplar af prins Harrys erindringsbog 'Reserven' for et par hundrede kroner.

Men, hvis du vil have en udgave af bogen, der er indsmurt i blod, så skal du noget højere op i pris.

Den russiske kunstner Molodkin har nemlig smurt 25 udgaver af bogen ind i blod og lavet det til en form for protest-kunst, der i sidste uge blev udstillet i Kennington i London.

Og ifølge Sky News, så er mindst syv af de blodindsmurte bøger væk og solgt for mindst 10.000 amerikanske dollars, hvilket omtrent svarer til mere end 67.000 danske kroner.

'Reserven' hedder Prins Harrys kommende bog, og noget tyder på, han har følt sig netop som sådan hele livet

Dræbte 25 mennesker

38-årige Prins Harry har tilbragt i alt 10 år i den britiske hær og to gange været udsendt til Afghanistan. I sin bog 'Reserven' - eller på engelsk 'Spare', der udkom i januar i år, at afslørede han, at han i sin tid som soldat har dræbt 25 Taliban-krigere.

'Jeg kunne altid se, hvor mange fjendtlige soldater, jeg havde dræbt. Og det syntes essentielt for mig ikke at være bange for det tal, skriver prinsen i bogen og fortsætter:

'Så mit tal: 25. Det er ikke noget, der fyldte mig med tilfredshed, men jeg skammede mig heller ikke over det.'

Prins Harry og hans hustru, Meghan Markle, trak sig som fremtrædende medlemmer af kongefamilien i foråret 2020 og flyttede fra Storbritannien til Los Angeles i USA. Prins Harry var heller ikke med resten af kongefamilien på balkonen, da hans far, kong Charles, lørdag blev kronet som konge.