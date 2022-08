Prins Harrys underbukser kan blive dine for svimlende beløb

I år kan prins Harry fejre 10-års jubilæum med en brandert, han helst var foruden.

Efter en omgang strip-billard i Las Vegas i, hvad den dengang 27-årige prins Harry nok troede var venners lag, endte han på forsiden af flere britiske aviser uden en trevl på kroppen.

Men noget tyder på, at den brandert alligevel kan bringe lidt godt med sig.

For nu er prinsens underbukser fra den aften sat til salg på en aktion, hvor en del af overskuddet går til Harry og Megan Markles velgørenhedsfond, Archewell. Og de rundhåndede bud vælter ind, skriver kendismediet TMZ.

Højeste bud er lige nu 250.000 dollar, hvilket omtrent svarer til 1.825.000 danske kroner. Aktionen er sat til at slutte 30 september eller når underbukserne ryger op på en million dollar, hvilket er omtrent er 7.300.000 danske kroner.

Det er den tidligere stripper Carrie Royale, der står bag aktionen. Hun hævder, at hun for 10 år siden var med til Harrys vilde fest og - ifølge hende selv - gaflede hun altså hans underhakkere til sig.

For pengene får man også den badedragt og kjole, som Carrie Royale havde på den aften.

Prins Harry har før offentligt fortalt, at han ikke er stolt af de nøgenbilleder.

- Jeg svigtede mig selv. Jeg svigtede min familie. Det var et klassisk eksempel på, at jeg var for meget soldat og for lidt prins, siger han til BBC News.

Læs mere om det her.