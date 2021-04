Prins William og Harry forlader begravelsen sammen

I dag tog den britiske kongefamilie afsked med prins Philip, da han efter eget ønske blev begravet i St. George's Chapel i Windsor.

Ceremonien blev gennemført med et traditionelt følge af familiemedlemmer efter kisten, hvor prins Harry og prins William efter dronningens ønske ikke skulle gå ved siden af hinanden i prins Philips begravelsesoptog.

Det har fået spekulationer til at fyge i relation til det meget omtalte interview, prins Harry og hertuginde Meghan gav tilbage i marts.

Meget overraskende

Men nu tyder det på, at familiestriden måske ikke er så slem som først antaget.

Da familien forlader St. George's Chapel følges prinserne William og Harry tæt sammen.

Den danske kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen mener, at det kan være tegn på, at stridsøksen er ved at blive begravet.

- Det var en overraskelse, at de gik på den måde. Det tyder på, at der måske er et opbrud i det anstrengte forhold, de har til hinanden i den kongelige familie, siger Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet.

Grundet strenge coronarestriktioner var der kun plads til 30 personer i kirken, der normalt har kapacitet til 800 mennesker.

Og netop den intime sfære kan være skyld i en mulig forsoning blandt de to brødre.

- Begravelser kan sommetider bringe familier sammen, hvis der har været splid. Det kan sætte større perspektiv på tingene. Sådan en lejlighed er oplagt til, at de måske begynder at nærme sig hinanden igen, siger Lars Hovbakke Sørensen.

- Striden er nok ikke så slem, at de ikke ønsker at tale med hinanden, når offentligheden ser på det.