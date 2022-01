Prinsen eks: - Jeg blev brugt som lokkemad

Sent tirsdag aften dansk tid blev dokumentaren 'Ghislaine, prins Andrew og den pædofile' sendt på britiske ITV.

Denne sætter relationen mellem den britiske prins og jetsetteren Ghislaine Maxwell under kritisk lup.

I dokumentaren fortæller den tidligere model 45-årige lady Victoria Hervey, der angiveligt har datet den britiske prins i en kort periode, at hun også mødtes med Epstein og Maxwell og mener, at hun blev brugt som lokkemad i deres misbrug.

Artiklen fortsætter under billedet...

Victoria Hervey på den røde løber. Foto: Ritzau Scanpix/Vianney Le Caer

- Jeg tror, han (Epstein, red.) lænede sig lidt tilbage og ventede på, at hun (Maxwell, red.) skulle fiske og finde de piger der var brug for, til at underholde hans venner. Jeg tror, at hun brugte mig som lokkemad, fortæller ladyen i dokumentaren.

Hervey fortæller desuden, at hun så Epstein som frontmanden, men at han ikke kunne have gjort noget af det uden Ghislaine.

Artiklen fortsætter under billedet...

Prins Andrew med Virginia Roberts, som hun hed dengang, i 2001. På billedet ses også Ghislaine Maxwell. Foto: Ritzau Scanpix

Mere end venner

Ifølge Paul Page, der arbejdede som sikkerhedsofficer på Buckingham Palace fra 1998 til 2004 og medvirker i dokumentaren, lå der mere bag Maxwell og prins Andrews forhold end blot et venskab.

Han mødte Ghislaine Maxwell første gang i 2001, men det er først nu, Page tager bladet fra munden og fortæller om sin oplevelse af hendes færden i de royale gemakker.

- Fra den måde, hun fik lov til at gå ind og ud af paladset efter behag, indså vi... mistænkte vi hende for, at hun kunne have haft et intimt forhold til prins Andrew, siger Paul Page i dokumentaren.

- En af mine kollegaer kunne huske, at hun kom ind på paladset fire gange på én dag fra morgen til aften - hun blev ved med at komme ind og ud, ind og ud, hævder han videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------