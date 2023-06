Prinsesse Dianas breve brugt som bevismateriale under retssag

Prins Harry er i disse dage hovedperson i en retssag mellem ham og Mirror Group Newspapers (MGN), der er udgiveren bag aviserne Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

Og mandag, hvor prins Harry valgte at udeblive fra retten grundet sin datters fødselsdag, gik det løs. I retten forsøgte prins Harrys advokat, David Sherborne, at advokere for, at prinsen var blevet ulovligt forfulgt af pressen, siden han var barn.

Og det var med tunge skyts i arsenalet. Advokaten havde nemlig medbragt og læste højt fra to breve som den afdøde prinsesse Diana, prins Harrys mor, havde sendt til skuespilleren Michael Barrymore, skriver The Independent.

I brevene havde prinsesse Diana skrevet om et hemmeligt møde mellem de to, der var blevet offentligt kendt, uden hun vidste, hvordan det var sluppet ud.

Prinsesse Diana var gift med daværende prins Charles. De to blev skilt i 1996. Sammen fik de to børn, prins Harry og prins William. Foto: Ritzau Scanpix

David Sherborne, der under retssagen beskrev prinsesse Diana som et 'enormt mål' for MGN, sagde, at brevene 'tydeligt' viste, at MGN havde lyttet til hendes voicemail-beskeder - en påstand, der blev kaldt 'total spekulation' og fuldstændig afvist af MGN's advokater.

- Barrymore var så bange, at han ikke turde kontakte prinsesse Diana, og det her blev en form for isolation forårsaget af sådan ulovlig aktivitet, sagde Sherborne under retssagen, efter han havde læst et af brevene højt, hvori prinsesse Diana skrev, at hun ikke havde hørt fra Barrymore, men håbede, at hans tavshed betød, at han havde det bedre.

'Jeg har haft mareridt om tabloidaviserne', skrev prinsessen i selvsamme brev, der blev sendt to måneder før hendes død.

Den britiske prins har lagt sag an mod Mirror Group Newspapers (MGN), som udgiver aviserne Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People. Han sagsøger MGN for ulovlig aflytning af telefonsvarerbeskeder og andre forhold, som fandt sted mellem 1991 og 2011.

Den britiske prins er én ud af over 100 kendte, som har valgt at hive MGN i landsretten for blandt andet ulovlig aflytning.

Prins Harry forventes at deltage i et retsmøde tirsdag, hvor han ifølge Reuters skal svare på spørgsmål i flere timer.