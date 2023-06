Ramt af kræft: Hertuginden af York opereret

Sarah Ferguson, der er hertuginde af York og tidligere gift med engelske prins Andrew, har været ramt af kræft.

Det fortæller hun i en ny episode af hendes podcast 'Tea Talk', som udkommer mandag.

En talsperson for Ferguson bekræfter over for Sky News søndag, at 63-årige Sarah Ferguson 'for nyligt fik diagnosticeret med brystkræft i de tidligere stadier under en rutinemammografi'.

Talspersonen fortsætter til mediet:

- Hun blev anbefalet en operation, som er gået helt efter bogen. Hertuginden får den bedste behandling, og hendes læger har fortalt hende, at prognoserne ser lovende ud. Nu kommer hun sig sammen med familien.

Prins Andrew og Sarah Ferguson blev gift i 1986 og separeret i 1992. de blev endeligt skilt i 1996. Foto: Bettmann Corbis

Taknemmlig

Hertuginden udtrykker gennem sin talsperson også sin taknemmelighed for det hold af læger, der tog sig af hende under indlæggelsen.

Sarah Ferguson blev behandlet på privathospitalet King Edward VII's Hospital i London, hvor medlemmer af den kongelige familie i årtier har fået behandling.

Hertuginden, der også er kendt under navnet 'Fergie', mistede sin kongelige titel, da hun blev skilt fra prins Andrew i 1996, men hun er stadig en kendt figur i Storbritannien.