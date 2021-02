Raser: 'Det skal stoppe nu!'

Selvom vi skriver 2021 i kalenderen, eksisterer racisme på de sociale medier stadig i høj grad.

Det måtte Manchester United-spillerne Axel Tuanzebe og Anthony Martial for nyligt sande, efter de på Instagram og Twitter blev svinet til i en sådan grad, at Premier League-klubben gik til modangreb.

'Alle i Manchester United er forfærdede over den racistiske forfølgelse, vores spillere blev udsat for på sociale medier efter kampen i aftes. Vi fordømmer den på det klareste og er opmuntrede over at se andre fans gøre det samme. Manchester United har nultolerance overfor enhver form for racisme eller diskrimination.'

Prins William går meget op i fodbold, hvor han især støtter Premier League-holdet Aston Villa. Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

Sagen er langt fra enestående, og en række spillerne har på det seneste fortalt om lignende hændelser. Det har nu fået Prins William til tasterne, og på Instagram raser den britiske prins mod dem, der sender racistiske kommentarer.

'Racistiske tilsvininger - om det er på banen, tilskuerpladserne eller på sociale medier - er foragtelige og skal stoppe nu,' starter opslaget, der er underskrevet W, på det royale ægtepars officielle profil.

'Vi har alle et ansvar for at skabe et miljø, hvor den slags ikke bliver tolereret, og hvor de, der vælger at sprede had og skabe adskillelse, bliver holdt ansvarlige for deres handlinger. Det ansvar gælder også for de platforme, hvor så meget af den aktivitet nu foregår,' fortsætter opslaget.

Prins William, der følger meget med i fodbold og er erklæret Aston Villa-fan, slutter af med at rose de spillere og klubber, der tager kampen op mod dem, der sender de racistiske kommentarer.