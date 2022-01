Raser over prins Harry: 'Skamløs og vildfaren hykler'

Prins Harry vil have ændret lovgivningen, så han selv kan betale for politibeskyttelse, og det vækker vrede hos journalist Piers Morgan

Det kommer nok bag på de færreste, at den britiske journalist og debattør Piers Morgen ikke er den største fan af prins Harry og hertuginde Meghan.

Sidste forår udvandrede han i vrede fra tv-studiet i 'Good Morning Britain' under en ophedet diskussion om hertuginde Meghan.

Nu får det landflygtige royale par sig endnu en opsang af Morgan - denne gang fordi prins Harry ikke mener, at han kan føle sig sikker i sit eget hjemland og kræver lovgivningen ændret, så han selv kan betale for egen politibeskyttelse.

Det har fået Piers Morgan til tasterne, fordi udmeldingen kommer, netop mens den britiske royale familie er i knæ over sagen mod prins Andrew.

'Der er nu tre nagelfaste sandheder i livet: Døden, skat, og at prins Harry opfører sig som en skamløs, vildfaren, sørgeligt berettiget hykler', skriver han i et indlæg hos The Sun.

Han henviser til, at prins Harry flere gange har skabt røre i andedammen, mens hans bedstemor, dronning Elizabeth, har været allermest sårbar. Senest da han og Meghan i det massivt omtalte interview med Oprah langede ud efter den kongelige familie kort før prins Philips død.

'Og nu, hvor hun (dronningen, red.) kommer sig oven på, hvad der må have været en utrolig hård - men meget nødvendig - beslutning om at ydmyge sin søn prins Andrew i forbindelse med Epstein/Maxwell-misbrugsskandalen, viser Harry igen sit vrede, over-privilligerede ansigt for at gnide salt i hendes følelsesmæssige sår', lyder det fra Piers Morgan.

Vil selv betale

Som lovgivningen er lige nu, må prins Harry og hertuginde Meghan ikke selv sørge for deres sikkerhed, når de er i Storbritannien, og det er nødvendigt, lyder det fra en af parrets juridiske repræsentanter til blandt andre CNN.

Ifølge talspersonen har prins Harry forsøgt at få lov til selv at arrangere og betale for sin og sin families sikkerhed, når han opholder sig i hjemlandet, siden han meddelte, at han ville trække sig fra sine royale forpligtelser i januar 2020.

Prins Harry og hertuginde Meghan har boet i Californien siden juli 2020. Foto: Caitlin Ochs/Ritzau Scanpix

'Storbritannien vil altid være prins Harrys hjem og et land, han ønsker, at hans kone og børn skal være sikre i. Med manglen på politibeskyttelse følger dog en for stor personlig risiko', lyder udtalelsen, der fortsætter:

'Prins Harry håber, at hans forespørgsel - efter snart to år, hvor han har efterspurgt sikkerhed i Storbritannien - vil løse denne situation'.

En episode i sommeren 2021, hvor prins Harrys sikkerhed angiveligt blev kompromitteret, har nemlig betydet, at familien ikke føler sig sikker i Storbritannien, før de har fået deres ønske opfyldt, og derfor ønsker de ikke at rejse dertil.

En talsperson for den britiske regering har over for CNN afvist at udtale sig om den konkrete sag og desuden forklaret, at de af hensyn til enkeltpersoners sikkerhed ikke kan udtale sig om detaljer i regeringens sikkerhedsprocedurer.