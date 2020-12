Raser over royale: Bryder corona-regler

Det ser ikke for godt ud.

Prins William og hertuginde Kate er blevet anklaget for at bryde corona-reglerne i Storbritannien, efter de mødtes mere end seks personer for at gå en tur i Sandringham.

Det skriver DailyMail, der har billeder af familiernes tur.

Sammen med deres tre børn var det royale par ude at gå med prinsens onkel Edward, hans kone, Sophie, og deres to børn ved en offentlig attraktion.

De to grupper besøgte en juleudstilling søndag aften.

Brød reglen

Selvom repræsentanter for kongehuset har udtalt, at der ikke var en aftale om, at de to grupper skulle mødes, er det alligevel faldet befolkningen for brystet, at de royale gik i en gruppe på ni, når reglerne for afstand siger, at man kun må mødes seks personer - også selvom man er udendørs.

Billederne hos DailyMail viser da også, at de to grupper snakker og går sammen.

Området, hvor gruppen gik, er dækket af 'tier two rules', der betyder, at man kun må mødes seks mennesker udendørs.

'Du må se venner og familie, som du ikke bor med, udenfor - men kun i grupper på seks. Denne grænse gælder også børn uanset alder,' lyder det i reglen.

Kan få bøde

Politiet kan i situationer, hvor reglen ikke overholdes, give en bøde på 200 pund svarende til omkring 1600 danske kroner.

En besøgende, der så gruppen, har udtalt sig til mediet.

- De brød meget tydeligt covid-reglerne. Efter min mening. Der var ni af dem, og de var fra to forskellige husholdninger. De havde det helt klart sjovt derude. Og man kunne se, at især børnene virkelig hyggede sig, men jeg kunne ikke lade være med at tænke, at der gælder nogle andre regler for dem end os, lød det.

Kongehuset har understreget, at man ikke havde planlagt at mødes i parken, og at de både ankom og tog af sted i forskellige biler.