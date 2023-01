Reagerer på shitstorm: - Jeg er stolt af min datter

Sveriges kong Carl Gustaf går nu i rette med dem, der mener, at han ikke går ind for ligestilling

Den svenske kong Carl Gustaf skød året i gang med en opsigtsvækkende dokumentar, hvor han ærgrede sig over den grundlovsændring i 1980, der betød, at hans ældste datter skulle være regent frem for hans søn.

- At have love, der fungerer med tilbagevirkende kraft, er ikke klogt, mener jeg fortsat. Min søn, prins Carl Philip, blev født, og pludselig ændrede man det, så han mistede det hele. Det er ganske underligt, synes jeg, siger kongen blandt andet i dokumentaren.

Det har vakt så meget opsigt, at det svenske kongehus nu har set sig nødsaget til at sende en erklæring ud, der går i rette med de opfattelser, som kongens udtalelser har skabt.

Bakker op

Her fastslår han, at han bakker op om kronprinsesse Victoria som Sveriges tronfølger.

Annonce:

'Det har gjort mig dybt ondt, når jeg efterfølgende har læst kommentarer, der påstår, at jeg ikke står bag min datter, kronprinsesse Victoria, som Sveriges tronfølger. Hermed vil jeg præcisere, at mine interviewsvar ikke skal opfattes som kritik af den kvindelige trone eller kronprinsesse Victoria,' skriver han i opslaget, der fortsætter:

'Den kvindelige trone er en selvfølgelighed for mig. Kronprinsessen er min efterfølger. Hun er et ekstraordinært aktiv for mig, min familie og vores land. Jeg er stolt af hende og hendes utrættelige arbejde for Sverige.'

Se opslaget her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Deltagerne i 'Paradise' skriver under på kontrakter, der er så dårlige, at de bliver kaldt dybt kritisable af en ekspert. Hør, hvor meget de tjener, i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.