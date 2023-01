Redigerer stjernes ansigt efter tragisk ulykke

Den officielle plakat for serien 'Mayor of Kingstown' sæson 2 er blevet redigeret, så hovedrolleindehaveren, Jeremy Renner, som for nylig var tæt på at miste livet, ikke længere har skrammer i hovedet

Jeremy Renner ville formentlig ønske, at han kunne 'bortredigere' sine virkelige skrammer fra en frygtelig ulykke for nylig.

Uheldigvis er det dog kun på en serieplakat, at han har fået sine sår fjernet med et fingerknips.

Tidligere på måneden var stjerneskuespilleren tæt på at miste livet i et forfærdeligt uheld med en sneplov, der under det massive snevejr i Nevada i begyndelsen af januar væltede ned over ham og knuste dele af hans krop.

Det efterlod ham i kritisk tilstand, men han overlevede mirakuløst, og skuespilleren er nu hjemme fra hospitalet.

Samtidig har der netop været premiere på sæson 2 af serien 'Mayor of Kingstown' på Paramount+, hvor Renner spiller hovedrollen, og hans ulykke har nu fået betydning for promoveringen af serien.

Jeremy Renner kom alvorligt til skade først i januar og var tæt på at dø. Her i hospitalssengen. Foto: Privatfoto/Reuters

På den oprindelige serieplakat fra Paramount optrådte Jeremy Renner således med en masse skrammer og sår i hovedet, men det har man nu redigeret væk.

Årsagen er, at man syntes, det var dårlig smag at vise en såret Renner på det officielle seriefoto, når han netop havde været ude for en dramatisk ulykke i det virkelige liv, hvor han også blev såret.

Det skriver BBC.

Sådan så Renner ud i ansigtet på serieplakaten, før den blev redigeret ... Foto: Paramount

... og sådan så han ud efter 'indgrebet'. Foto: Paramount

- Alle er ekstra på vagt omkring Jeremy lige nu, siger medskaber af serien Hugh Dillon til The Hollywood Reporter.

Han nævner samtidig, at det var den rigtige beslutning af Paramount at redigere sårene væk fra billedet af Renner.

Vel hjemme, men med store smerter efter ulykken, formåede Jeremy Renner selv at se første afsnit af sin egen serie, da den blev kickstartet på Paramount+ i tirsdags, skrev han på Instagram.

I 'Mayor of Kingstown' spiller Jeremy Remme den uofficielle borgmester Mike McLusky.

Serien vises herhjemme på Sky Showtime, og den nye sæson har premiere 30, januar.