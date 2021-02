Rørende gestus

Der er ikke et øje tørt.

På Instagram har prinsesse Eugenie og manden Jack Brooksbank netop vist deres førstefødte søn frem, hvor de også har afsløret, hvad den lille ny skal hedde.

August Philip Hawke Brooksbank bliver navnet, og det menes altså at være en gestus mod prinsessens farfar prins Philip, der lige nu er indlagt på hospitalet.

Prinsesse Eugenie, der er datter af prins Andrew og Sarah Ferguson, fødte sit første barn 9. februar.

Sønnen er den 11. i tronfølgen.

Parret sender en hilsen mod Eugenies bedstefar. Foto: Royal Family/Instagram

Til opslaget på Instagram lyder der en tak til alle dem, der har lykønsket parret med fødslen.

'Tak for jeres dejlige beskeder. Vores hjerter er fyldt med kærlighed til dette lille menneske. Ord kan ikke beskrive det. Vi er glade for at kunne dele disse billeder med jer'.

Prinsessen skriver, at billederne er taget af jordmoderen, og at de er meget glade for alle dem, der hjalp til under fødslen af lille August.

Grundet corona-restriktionerne i Storbritannien har parret endnu ikke præsenteret barnet til deres forældre eller bedsteforældre.

