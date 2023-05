Royal familieforøgelse: Prins Gustav og Prinsesse Carina er blevet forældre

Den kongelige familie er blevet udvidet med endnu et medlem.

Det oplyser kongehuset på deres hjemmeside, hvor de skriver, at Prins Gustav af Sayn-Wittgenstein-Berleburg og Prinsesse Carina af Sayn-Wittgenstein-Berleburg er blevet forældre til deres første barn fredag den 26. maj.

'Den nyfødte prins kom til verden i USA ved hjælp af en rugemor. Både Prins Gustav og Prinsesse Carina var til stede under fødslen. Prins Gustav er søn af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte og Prins Richard, og den lille prins er Prinsesse Benediktes femte barnebarn', lyder meldingen fra kongehuset.

Det har dog taget mange år for de to 54-årige at blive den familie, de nu kan kalde sig.

Først sidste år blev de gift efter 19 års venten.

Annonce:

Gustav, der er nevø til dronning Margrethe - og søn af prinsesse Benedikte og afdøde prins Richard - mødte Carina Axelsson under et middagsselskab tilbage i 2003.

At han først i 2022, så mange år efter, kunne kalde hende for sin kone, skyldes ene og alene en ældgammel passage i et testamente, som prins Gustavs farfar er manden bag.

Lørdag den 4. juni kunne parret sige 'ja' til hinanden ved en vielse i Tyskland. Foto: BR / dana press/Ritzau Scanpix

Skulle være arisk og adelig

Ifølge det testamente, han fik lavet i 1939, var der meget strenge krav til kommende arvinger af slottet.

Han - for det skulle være en mand - skulle gifte sig med kvinde, der var arisk, adelig og protestant, hvis han skulle arve Berleburg Slot.

Carina Axelsson opfyldte ingen af de krav.

Hun har en mexicansk mor, er født katolik og hendes forældre er ikke adelige. Derfor havde Gustav i alle disse år stået i den vanvittige situation, at hvis han giftede sig med den kvinde, han elsker, så ville han miste Berleburg, som han stod til at arve.

Prinsen har i mange år sammen med sin familie kæmpet for at få omstødt den særlige passus i testamentet, og en afgørelse fra den tyske højesteret sidste år slog fast, at prins Gustav er den retmæssige ejer af slottet og de tilhørende besiddelser.

Den afgørelse banede vejen for, at prins Gustav af Sayn-Wittgenstein-Berleburg kunne blive gift med den tidligere model, forfatter og selvudråbte royale rebel Carina Axelsson.