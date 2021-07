Royalt afbud til dansk semifinale-brag

Flere royale kommer til at være på plads på Wembley, når Danmark spiller semifinale mod England onsdag aften. Men hertuginde Kate har været nødt til at melde afbud

Når semifinalen mellem Danmark og England onsdag aften løber af stablen på Wembley i London, bliver det med royal deltagelse fra flere kanter.

Tirsdag kunne Ekstra Bladet således afsløre, at kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian er blandt DBU's særligt indbudte, og derfor vil være at finde på lægterne under onsdagens semifinale.

Også det britiske kongehus kommer til at have repræsentanter til kampen.

Det bekræfter Kensington Palace, der oplyser, at prins William kommer til at deltage i festlighederne på Wembley.

Semifinalen bliver dog uden deltagelse fra hans kone, hertuginde Kate. Hun er nemlig havnet i coronaisolation, fordi hun har været i nær kontakt med en, der er blevet testet positiv for coronavirus.

Tribunen under de engelske kampe har været stjernespækket. Foto: Carl Recine - Pool/Getty Images

'Hendes kongelige højhed er fuldt vaccineret og har ingen symptomer. Den seneste uge har hun været på Wembley og Wimbledon', lød det tidligere på ugen i en udtalelse fra Kensington Palace.

Hertuginde Kate skal ifølge britiske regler være i isolation i ti dage, selvom hun er vaccineret.

Siden har prins William skrevet på Twitter, at han ikke kan vente til at se braget imellem Danmark og England.

'Jeg kan ikke vente til onsdagens semifinale. Fremad', skriver han i tweetet.

Vinderen af semifinalen kommer søndag til at stå i finalen mod Italien, som tirsdag vandt i et nervepirrende straffesparksdrama mod Spanien.

Finalen bliver ligeledes spillet på Wembley.