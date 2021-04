Særlig gestus går verden rundt

Når prins Philip lørdag bliver begravet fra St. George Chapel ved Windsor Castle i London, har dronning Margrethe valgt at markere det på en helt særlig måde.

Hun har nemlig besluttet, at der skal flages på halvt på Amalienborg, når prinsen, der er dronning Margrethes fætter, bliver stedt til hvile.

'Hendes Majestæt Dronningen har besluttet, at der lørdag 17. april skal flages på halv på Amalienborg i anledning af Hans Kongelige Højhed prins Philip, hertug af Edinburghs, begravelse', lød det i den forbindelse fra kongehuset.

Og netop den gestus har skabt opmærksomhed i udlandet, hvor flere medier beretter om dronning Margrethes 'gribende gestus'.

Hello Magazine har blandt andre bragt nyheden, hvor de også beretter om, at dronning Margrethe har sendt en personlig hilsen til dronning Elizabeth efter dødsfaldet. Også The Evening Standard bringer historien om den 'rørende hyldest'.

Nyheden er også nået både vores svenske og norske naboer, der også har berettet om den særlige gestus og dronning Margrethes personlige hilsen til dronning Elizabeth.

Prins Philip skal stedes til hville i en uldkiste. Foto: Yui Mok/Ritzau Scanpix

Sov stille ind

Prins Philips officielle titel var hertug af Edinburgh, og han havde danske rødder som oldebarn af Christian 9.

Det britiske kongehus meddelte, at han sov stille ind 9. april.

'Det er med dyb sorg, at Hendes Majestæt Dronning Elizabeth meddeler, at hendes elskede mand, prins Philip, hertug af Edinburgh, sov stille ind i en alder af 99 år,' lød det i meddelelsen fra det britiske kongehus.

Kort før sin død blev han indlagt på hospitalet 16. februar efter at have følt sig utilpas. Han var indlagt på hospitalet omkring en måned, hvor han blandt andet var igennem en vellykket operation i forbindelse med hjerteproblemer.

Prins Philip var indlagt, mens der kom kritiske røster fra prins Harry og Meghan, der lod sig interviewe om splittelse i det britiske kongehus. I et eksplosivt interview med Oprah delte parret intime detaljer om kongehuset, blandt andet anklager om racisme.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, sendte sin kondolence til dronningen og understregede, at offentlighedens tanker i dag burde være hos prinsens familie.

Danmarks dronning, Margrethe, sendte en personlig hilsen til den britiske dronning, Elizabeth, kort efter at det blev kendt, at prinsen var gået bort.