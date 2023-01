Crown Estate, som er ejet af kong Charles, sagsøger Twitter for ikke at have betalt husleje for sit hovedkontor i London

Den sociale medie-gigant Twitter kan se frem til en retssag, hvor det britiske kongehus er modpart.

Ifølge flere internationale medier heriblandt CNN og Deadline har ejendomsselskabet Crown Estate, som ejes af den britiske monark, kong Charles, nemlig sagsøgt Twitter.

En talsperson for Crown Estate, har ifølge CNN forklaret, at de sagsøger Twitter for ikke at have betalt husleje for virksomhedens hovedkontor i det centrale London. En grund, der altså ejes af Crown Estate.

Selskabets lejeindtægter går ifølge Deadline til den britiske statskasse og har i det sidste årti beløbet sig til 3,2 milliarder dollars svarende til lige under 22 milliarder danske kroner.

15 procent af indtjeningen går til, at monarken kan udfylde sine officielle pligter.

Sagsøgt tidligere

Ifølge Deadline er det ikke første gang i den seneste tid, Twitter er blevet sagsøgt for at være bagud med huslejen.

Annonce:

Også hovedkontoret i San Fransisco i USA ser ud til at have problemer med at få betalt regningerne ifølge Deadline.

Elon Musk købte Twitter sidste år. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Elon Musk, der købte Twitter sidste år for 44 milliarder dollars svarende til mere end 300 milliarder danske kroner har ikke kommenteret beskyldningerne om manglende huslejebetalinger.

Det er heller ikke lykkedes hverken CNN eller Deadline at få en kommentar fra Twitter til søgsmålet fra Crown Estate.