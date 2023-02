Sagsøges af halvsøster

Det er aldrig et kedeligt øjeblik i og omkring det britiske kongehus.

Endnu en drama venter rundt om hjørnet, efter Meghan Markles halvsøster, 58-årige Samantha Markle, har valgt at sagsøge det halvroyale par Harry og Meghan. Det skriver blandt andre britiske BBC.

Baggrunden for søgsmålet skal blandt andet findes det meget omtalte tv-interview, parret gav til deres gode ven og nabo Oprah Winfrey tilbage i 2021 samt i bogen 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family'.

Samantha Markle føler, at hendes ære blev krænket i interviewet med Oprah Winfrey, og derfor kræver hun erstatning på 75.000 dollars - godt en halv million kroner.

Ikke enebarn

Halvsøsteren mener, at Meghan løj, da hun fortalte, at hun var enebarn, og at hertuginden i øvrigt har delt ondsindede løgne om hende.

Meghans juridiske team har forsøgt at lægge den civile sagen ned, men det har dommer Charlene Edwards Honeywell afvist. Dermed er der åbnet for sagen, hvor både Meghan og prins Harry bliver indkaldt for at vidne.

Samantha Markle kræver, at hertuginde Meghan kommer med hele 38 separate indrømmelser i sagen. En af dem er, at hun skal erkende, at hverken kong Charles eller afdøde dronning Elizabeth kan betegnes som racister.

Sagen blev indgivet 3. februar og ventes for retten før sommer.

