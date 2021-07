Sammen for første gang siden begravelsen

Torsdag 1. juli ville prinsesse Diana være fyldt 60 år.

Mærkedagen blev markeret med en statue af den folkekære afdøde prinsesse, som er placeret i haven på Kensington Palace i London.

Hele verdens øjne har de sidste mange måneder været stillet skarpt på det britiske kongehus som følge af Meghan og Harrys opsigtsvækkende interview med Oprah, hvor der blev sendt racisme-anklager mod det britiske kongehus og ikke mindst tabet af dronningen Elizabeths mand, Prins Philip.

Harry har taget hele familien med til England - Meghan Markle og deres to børn. Foto: Ritzau Scanpix

Harry og Meghan rykkede teltpælene op og flyttede over atlanten til Californien og det har skabt afstand mellem familien og brødrene prins William og Harry, som ikke har set hinanden siden prins Phillips begravelse. Det skriver BBC.

Indtil nu.

William og Harry ønsker at folk vil mindes prinsesse Dianas eftermæle med statuen. Foto: Ritzau Scanpix

Det var nemlig de to brødre, som stod for offentliggørelsen af statuen af deres afdøde mor.

Det var ligeledes de to brødre, der i 2017 satte værket igang. Dengang lød det, at de håbede, at statuen ville få de, der kom forbi Kensington Palace, til at reflektere over Dianas liv og hendes eftermæle.

Statuen er placeret i 'the Sunken Garden', som af Kensington Palace, besrkives som værende et af Dianas yndlingssteeder, da hun selv boede på slottet.

Den smukke have, som er en del af Londons Hyde Park, vil være åben for offentligheden igen fredag.