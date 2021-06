Sat til salg: Køb prinsesse Dianas bil

En sølvfarvet Ford Escort Ghia Saloon var, hvad prins Charles gav prinsesse Diana i forlovelsesgave to måneder inden, de blev gift tilbage i maj 1981.

Nu, 40 år efter, er det muligt at blive den nye ejer af bilen.

Det skriver People.

Indtil august 1982 brugte prinsesse Diana selv bilen, hvorefter den blev solgt til en privat ejer. De sidste 20 år har bilen været opbevaret sikkert i en garage hos en 'stor beundrer' af Diana.

- Bilen har været tørt opbevaret i et par år. Dette er virkelig rart, fordi det har holdt den i rigtig flot stand, siger Lewis Rabett fra Reeman Dansie-auktionærer til People.

Han fortæller endvidere, at Ford Escorts i den alder ofte er rustet væk, så det er sjældent, at man finder en sådan bil af den alder - særligt i den stand.

Lewis Rabett forventer, at bilen kommer til at gå til 55.000 dollars - svarende til 336.000 danske kroner - når den skal sælges på auktion d. 29. juni.

Personlig detalje

Bilen har et særligt personligt præg i form af en sølvfrømasket, der sidder på kølerhjelmen. Dette er en kopi af en bryllupsgave til Diana fra hendes søster Lady Sarah Spencer for at minde hende om eventyret om, hvordan et kys fra en smuk pige gør en frø til en prins.

Bilen har kørt 83.000 miles - svarende til 134.000 kilometer - siden Diana første gang greb fat om rattet. Den originale lak, polstring og nummerplade er bevaret.

Bilens radio er også fra 1980'erne, så det hele er præcis, som da Diana kørte den.

Prinsesse Diana døde en alt for tidligt død i en skæbnesvanger bilukke i august 1997. Hun og kæresten, Dodi Fayed, var i Paris sammen. Mens kæresten og chaufføren døde på stedet, blev Diana erklæret død få timer senere. Der var været mange vilde konspirationsteorier om, hvorvidt Diana mon blev dræbt. Dem kan du læse her.