Scorer kæmpe gevinst efter retssag

Hertuginde Meghan har vundet retssagen over The Mail on Sunday, og derfor skal hun modtage et stort beløb

Tirsdag besluttede Londons højesteret, at hertuginde Meghan skal tildeles 450.000 pund efter at have vundet i sagen over mediet The Mail on Sunday, som imod hendes vidende havde delt et uddrag af et privat brev, som hun havde sendt til sin far.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beløbet, der svarer til omtrent 3,8 millioner danske kroner, er rettens foreløbige vurdering af de omkostninger, Meghan har lidt i forbindelse med sagen.

Der kan derfor i sidste ende blive tale om flere penge, udtaler dommeren i sagen, Mark Warby, ifølge Reuters.

Warby har ifølge nyhedsbureauet valgt at træffe afgørelse i sagen uden at afholde et egentligt retsmøde. Han har desuden besluttet, at Mail on Sunday ikke kan anke afgørelsen til appeldomstolen.

Mediet kan dog stadig anke direkte til højesteret.

Ifølge Reuters har Meghans juridiske rådgivere stillet krav om, at der skal betales et væsentligt højere beløb. De kræver mere end 1,5 millioner pund, hvilket dog ifølge Mail on Sunday er 'ude af proportioner'.

Det er lidt over en uge siden, at Harry og Meghan meddelte, at de nu frasagde sig deres royale forpligtelser fuldstændig.

'Hertugen og hertuginden af Sussex har bekræftet over for hendes majestæt dronningen, at de træder tilbage fra arbejdet i den royale familie, da det ikke er muligt at fortsætte med forpligtelserne sammen med et offentligt liv,' skrev det britiske hof i den forbindelse med tilføjelsen:

'Selvom alle er kede af deres beslutning, forbliver de en del af den elskede familie.'