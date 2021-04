Seere tordner: Det er for meget

Den britiske dronning Elisabeths mand, prins Philip, afgik ved døden i fredags i en alder af 99 år.

Det fik mediet BBC til at gå i sorgtilstand, og i stedet for at sende de planlagte programmer, blandt andet finalen i 'Masterchef', var udsendelserne byttet ud med programmer om den afdøde prins og nyhedsoplæsere i sort tøj.

Også på BBC's radiokanaler har prins Philips død kunnet mærkes, og man kunne i radioen høre programmer om prinsen og rolig musik.

Der er dog mange, der syntes, at det var alt for meget, og BBC har modtaget rekordmange klager over sorgtilstanden. Det skriver BBC selv.

Klagerne over den omfattende tv-dækning af prinsens død er nået sådan et niveau, at BBC har været nødt til at oprette et separat websted specifikt til klager om de ændrede tv-flader.