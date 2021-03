Skrider midt i tv-indslag - Jeg er færdig med det her

Tirsdag morgen skal Megan Markles far, Thomas Markle, efter planen give interview på britisk morgen-tv, når han gæster 'Good Morning Britain'.

Men før Thomas Markle overhovedet har indtaget studiet, er der opstået drama.

Under en debat om hertuginde Meghan Markle og prins Harry valgte den kendte og kontroversielle tv-vært Piers Morgan, der er vært på 'Good Morning Britain', nemlig pludselig at forlade studiet, da samtalen angående Meghan Markle og prins Harrys opsigtsvækkende interview med Oprah Winfrey blev en anelse ophedet.

- Jeg er færdig med det her, lød det fra Piers Morgan, inden han rejste sig op og forlod studiet.

Meghan kritiserede sin far: Nu vil han svare igen

'Du har gjort det så klart'

Den dramatiske scene udspillede sig, efter en af panelets deltagere, tv-vært Alex Beresford, rettede en skarp kritik mod Morgan, der gang på gang har udtalt sig særdeles kritisk om både Meghan Markle og prins Harry.

Deler vandene: - Sikke en løgn

- Det her kommer til at påvirke en lille dreng (deres søn Archie, red.) resten af hans liv. Så jeg synes, vi alle er nødt til at træde et skridt tilbage. Jeg forstår, at du (Morgan, red.) ikke kan lide Meghan Markle. Du har gjort det så klart så mange gange i det her program, og jeg forstår, at du har et personligt forhold med Meghan Markle, eller at du havde et, og at hun har cuttet dig af, lød det fra Beresford, der fortsatte:

- Hun har ret til at cutte dig af, hvis hun har lyst til det. Har hun sagt noget som helst om dig siden da? Det tror jeg ikke, hun har. Men alligevel bliver du ved med at svine hende til.

Du kan se øjeblikket, som allerede deles vidt og bredt på Twitter, herunder:

Interviewet har været på alles læber, siden det blev sendt på amerikansk tv natten til mandag dansk tid. Foto: Harpo Productions/Reuters

Den udmelding fik Morgan til at proklamere, at han havde fået nok, og han forlod siden studiet og sit eget program i protest.

- Undskyld, men vi skal alle sidde her og lytte til det med jævne mellemrum, og han taler fra en position, hvor han ikke forstår det, lød det opgivende fra Beresford, inden vært Susanna Reid propklamerede, at det var nødvendigt med en pause.

Interviewet med prins Harry og Meghan Markle, som blev sendt på amerikansk tv natten til mandag dansk tid, har i den grad vakt opsigt verden over.

Under interviewet fortalte parret blandt andet om, hvordan de følte, at kongehuset ikke havde givet dem den beskyttelse og hjælp, de havde brug for, hvordan Meghan Markle på et tidspunkt havde det så skidt, at hun ikke havde lyst til at leve mere, og at der i kongehuset var blevet udtrykt bekymringer om parrets søn, Archies, hudfarve.

Tidligere på året meddelte Meghan Markle og prins Harry, at de endegyldigt forlod det britiske kongehus. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

